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Румунія обмежила польоти біля українського кордону

15 вересня 2023, 09:09
Румунія обмежила польоти біля українського кордону
Фото: cotidianul.ro
Міністерство оборони Румунії ввело обмеження на польоти в районах, що межують з Одеською областю.

Про це оборонне відомство написало на сайті

Міністерство оборони Румунії посилило обмеження на польоти над кордоном із Одеською областю, зокрема в регіоні Північна Добруджа між містами Сулина і Галац.

"Від середи, 13 вересня, Міністерство транспорту та інфраструктури спільно з Міністерством національної оборони, як відповідальне за управління національним повітряним простором, запровадило додаткові обмеження на польоти в повітряному просторі, що межує з кордоном із Україною, поблизу Північної Добруджі, між Сулином і Галацом", - написано на сайті. 

Обмеження польотів поширюється на відстань 20-30 км від кордону до висоти 4 км. Заборона не стосується літаків і вертольотів державних служб і рятувальних.

В Міноборони додали, що рішення про посилення обмежень на польоти було ухвалено на тлі посилення російських атак на українські порти на Дунаї.

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Раніше обмеження на пересування в повітряному просторі, що межує з Україною, було запроваджено з травня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони охоплювали відстань на 8 км всередині країни і до висоти 1 км.

Румуніякордонпольотиобмеження

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