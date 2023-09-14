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В НАТО назвали падіння уламків дронів у Румунії "випадковими інцидентами"

14 вересня 2023, 17:07
В НАТО назвали падіння уламків дронів у Румунії
Джерело: ua.news
Альянс вживає заходів для захисту території союзників.

У НАТО заявили, що вважають падіння уламків російських дронів на території Румунії випадковими інцидентами, а не спрямованими нападами. Альянс не бачить загроз атак з боку країни-агресорки росії.

Про це заявив заступник генсека Альянсу Мірча Джоане, повідомляє Stirile TV.

За словами Джоане, події на кордоні з Румунією "слід класифікувати як інциденти, а не як спрямовані напади".

"У нас немає навмисного нападу на союзника по НАТО. Інциденти можуть траплятися, траплялися раніше і можуть повторитися в майбутньому", - наголосив представник Альянсу.

Мірча Джоане каже, що НАТО вживає заходів для захисту території союзників. Зокрема, і Румунії.

"Моє повідомлення те саме з Кишинева, Бухареста, Брюсселя та Вашингтона: довіряйте НАТО! Ми виконуємо свій обов’язок", - заявив він. 

Нагадаємо, у Румунії втретє за тиждень впали уламки безпілотника рф. Речник НАТО Ділан Уайт заявив, що влада Румунії залишається напоготові та проводить повне розслідування.

НАТОРумуніядронивійна в Україніросія окупанти

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