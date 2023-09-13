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ПОЛІТИКА

МЗС Румунії викликало голову дипмісії рф і знову висловило протест через уламки російського дрону

13 вересня 2023, 21:17
МЗС Румунії викликало голову дипмісії рф і знову висловило протест через уламки російського дрону
Фото: zn.ua
Міноборони Румунії вже закінчує будувати укриття для цивільних, які живуть поблизу Дунаю і можуть постраждати від дронових атак росіян.

Міністерство закордонних справ Румунії висловлює протест і викликає голову дипмісії росії через нові уламки російських дронів-камікадзе, які вночі атакували портову інфраструктуру українських міст Рені та Ізмаїл.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Відомство проводить консультації з союзниками по НАТО щодо розвитку подій на кордоні з Україною, включно з інцидентами з падінням уламків дронів.

Тим часом, Міноборони Румунії вже закінчує будувати укриття для цивільних, які живуть поблизу Дунаю і можуть постраждати від дронових атак росіян. Укриття облаштовують в районі села Плауру, де 4 вересня знайшли уламки першого російського Shahed.

Румуніявійна в Українірф тероризм

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