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Румунія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата

05 березня 2025, 18:37
Румунія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата
Фото: gettyimages.com
Вони здійснювали діяльність, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.

Міністерство закордонних справ Румунії оголосило персонами нон грата військового, повітряного і військово-морського аташе рф у Бухаресті Віктора Маковського та його заступника Євгена Ігнатьєва.

Про це повідомляє Romania Journal, посилаючись на румунське МЗС.

У відомство оголосило Маковського та Ігнатьєва персонами нон грата.

Рішення було прийняте за здійснення ними діяльності, які суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.

Сьогодні міністр закордонних справ Румунії Еміль Хурезяну викликав тимчасового повіреного у справах посольства рф у Бухаресті до штаб-квартири МЗС і поінформував його про прийняте державою рішення щодо двох російських дипломатів.

Також тиждень тому стало відомо, що проросійського політика і кандидата у президенти Румунії Джорджеску затримали.

 

Румуніяросіяни

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