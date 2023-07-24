Румунія різко відреагувала на російський удар біля її кордону
Румунія рішуче засудила російську атаку дронами по портовій інфраструктурі міста Рені в безпосередній близькості до румунського кордону.
Про це президент Румунії Клаус Йоганніс написав у Twitter.
"Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і, таким чином, на глобальну продовольчу безпеку", – вказав Йоганніс.
У сво чергу прем'єр-міністр Марчел Чолаку наголосив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну в пошуку нових рішень для транспортування зерна на світові ринки.
"Рішуче засуджую атаки росії на важливу громадянську інфраструктуру в українських портах. Ослаблення глобальної продовольчої безпеки — один із численних наслідків путінської війни", - зауважив політик.
Нагадаємо, 24 липня окупанти атакували дронами Shahed Одеську область. Загарбники завдали удару по порту "Рені".