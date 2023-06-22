Румунія також засудила слова колаборанта Сальдо про підрив мосту в Джурджулештах

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку теж засудив погрози голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо щодо можливого підриву мосту Галац-Джурджулешти.

Про це пише Point.md.

Прем'єр-міністр заявив, що подібні заяви на адресу Румунії, союзника НАТО, є неприйнятними.

"Румунія рішуче засуджує заяви так званого представника росії в Херсонській області, незаконно окупованій рф. Такі заяви на адресу Республіки Молдова, які також зачіпають частину території Румунії, союзника НАТО, є неприйнятними. Водночас завдання ударів по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином", – сказав Чолаку.

Раніше Сальдо заявив, що росія може завдати удару по мостах в Одеській області, а також по мосту в молдовських Джурджулештах.