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Румунія цього року не виділила кошти на українських біженців

01 квітня 2024, 14:29
Румунія цього року не виділила кошти на українських біженців
Фото: cotidianul.ro
На цей рік уряд Румунії не виділив жодних коштів для біженців з України.

В цьому році влада Румунії не виділяла жодної фінансової допомоги українським біженцям, повідомляє європейський портал Euractiv

Біженці з України, які шукають притулку в Румунії, отримали фінансову підтримку в лютому, але це були виплати з кінця 2023 року.

Щодо витрат за січень і лютий 2024 року, то були вжиті кроки з вищими структурами для виділення необхідних коштів після отримання запитів від органів місцевого державного управління, але наразі не можна оцінити, коли будуть отримані запитані суми.

Euractiv пише, що допомога українським біженцям також була затримана минулого року через дефіцит бюджету і це призвело до протестів кількох десятків українських біженців перед Міністерством фінансів в листопаді минулого року.

З травня 2023 року уряд зменшив допомогу до 150 євро на місяць для окремих осіб і 402 євро на місяць для сімей, з додатковими 120 євро на особу на витрати на харчування. 

Дорослі мали бути зареєстровані в окружних агентствах зайнятості, муніципалітеті Бухареста або працевлаштовані в Румунії, а діти - зараховані до школи, аби мати змогу отримати право на допомогу.

Станом на лютий цього року в Румунії перебуває більше 78 тисяч українців. 

На рівні ЄС Румунія посідає 8-ме місце за кількістю українських біженців.

 

Румуніяукраїнські біженці

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