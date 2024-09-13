Румунія відреагувала на удар рф по сухогрузу в Чорному морі

Румунія рішуче засудила напад рф на торгове судно в Чорному морі.

Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаку російських військ по судну в Чорному морі, назвавши його "безпрецедентною ескалацією дій росії в її незаконній війні проти України".

Про це йдеться у заяві відомства у соцмережі Х (Twitter).

"Румунія рішуче засуджує напад рф на торгове судно в Чорному морі. Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни росії проти України порушує міжнародне право і загрожує глобальній продовольчій безпеці. рф повинна припинити напади на комерційні судна та поважати свободу судноплавства", – йдеться у заяві румунського МЗС.

Як зазначає Romania Insider, українське судно з пшеницею було вражене російською ракетою біля румунських територіальних вод за 55 км від румунського міста Сфинту – Георге.

Румунська берегова охорона підтвердила інцидент і повідомила, що їхній корабель морського спостереження MAI 0201, який виконував місію з патрулювання і спостереження в цьому районі, був відправлений до судна, яке передало повідомлення, щоб надати допомогу в разі необхідності. Але потреба в допомозі не виникла. Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади – де б вони не відбувалися – на цивільних осіб та інфраструктуру, "зокрема й найостанніші удари".

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