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Румунія відреагувала на удар рф по сухогрузу в Чорному морі

13 вересня 2024, 16:09
Румунія відреагувала на удар рф по сухогрузу в Чорному морі
Фото: з відкритих джерел
Румунія рішуче засудила напад рф на торгове судно в Чорному морі.

Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаку російських військ по судну в Чорному морі, назвавши його "безпрецедентною ескалацією дій росії в її незаконній війні проти України".

Про це йдеться у заяві відомства у соцмережі Х (Twitter).

"Румунія рішуче засуджує напад рф на торгове судно в Чорному морі. Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни росії проти України порушує міжнародне право і загрожує глобальній продовольчій безпеці. рф повинна припинити напади на комерційні судна та поважати свободу судноплавства", – йдеться у заяві румунського МЗС.
 
Як зазначає Romania Insider, українське судно з пшеницею було вражене російською ракетою біля румунських територіальних вод за 55 км від румунського міста Сфинту – Георге. 
 
Румунська берегова охорона підтвердила інцидент і повідомила, що їхній корабель морського спостереження MAI 0201, який виконував місію з патрулювання і спостереження в цьому районі, був відправлений до судна, яке передало повідомлення, щоб надати допомогу в разі необхідності. Але потреба в допомозі не виникла.
 
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади – де б вони не відбувалися – на цивільних осіб та інфраструктуру, "зокрема й найостанніші удари".  

Румуніявійна в Україніросія окупанти

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