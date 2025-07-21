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Румунія закупить ізраїльські системи ППО на €2 млрд

21 липня 2025, 19:28
Румунія закупить ізраїльські системи ППО на €2 млрд
Amir Cohen/Reuters
Йдеться про системи протиповітряної оборони малої та малої дальності.

Румунія уклала рамкову угоду з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems на постачання систем протиповітряної оборони загальною вартістю понад 2 мільярди євро.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

В угоді передбачено підписання трьох контрактів на закупівлю шести інтегрованих систем ППО малої та дуже малої дальності (SHORAD/VSHORAD). Крім бойових систем, Румунія отримає навчальні засоби, логістичну підтримку й боєприпаси.

Реалізація угоди триватиме сім років. Перші дві системи VSHORAD планується поставити впродовж трьох років після укладення першого контракту.

Мета закупівлі це модернізація протиповітряної оборони румунських збройних сил, зокрема з урахуванням потреб у протидії безпілотникам і крилатим ракетам.

Також Румунія планує разом з Україною виготовляти безпілотники.

 

ІзраїльРумунія

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