Румунія закупить ізраїльські системи ППО на €2 млрд
Румунія уклала рамкову угоду з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems на постачання систем протиповітряної оборони загальною вартістю понад 2 мільярди євро.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.
В угоді передбачено підписання трьох контрактів на закупівлю шести інтегрованих систем ППО малої та дуже малої дальності (SHORAD/VSHORAD). Крім бойових систем, Румунія отримає навчальні засоби, логістичну підтримку й боєприпаси.
Реалізація угоди триватиме сім років. Перші дві системи VSHORAD планується поставити впродовж трьох років після укладення першого контракту.
Мета закупівлі це модернізація протиповітряної оборони румунських збройних сил, зокрема з урахуванням потреб у протидії безпілотникам і крилатим ракетам.
Також Румунія планує разом з Україною виготовляти безпілотники.