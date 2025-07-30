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ПОЛІТИКА

Румунія запропонувала Молдові допомогу для захисту виборів від втручання росії

30 липня 2025, 21:56
Румунія запропонувала Молдові допомогу для захисту виборів від втручання росії
Фото: cotidianul.ro
Румунський президент додав, що Румунія може надати Молдові технічну експертизу, зокрема в питанням кібербезпеки, аби не втручатись у виборчий процес.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна готова надати Молдові технічну допомогу для протидії гібридному російському впливу під час парламентських виборів.

Про це повідомляє Digi24.

Під час спілкування з журналістами в середу Дан нагадав заяви НАТО і ЄС, які звинуватили росію у веденні гібридної війни з використанням кібероперацій та дезінформації.

"Для Молдови факти ще більш чіткі та серйозні. Тому що там, крім цих двох компонентів, був ще один компонент – підкуп виборців, що доведено в декількох тисячах випадків, розслідуваних прокуратурою Республіки Молдова", – зазначив він.

Румунський президент додав, що Румунія може надати Молдові технічну експертизу, зокрема в питанням кібербезпеки, аби не втручатись у виборчий процес.

"Очевидно, що ми в кращому становищі, ніж Республіка Молдова, і на прохання колег ми можемо їм допомогти", – заявив Дан, додавши, що обговорював ці питання з президенткою Молдови Маєю Санду.

Нагадаємо, що президентка Молдови Мая Санду попередила, що росія готує масштабне втручання у парламентські вибори, які відбудуться у вересні.

вибориРумуніяМолдоваросія загроза

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