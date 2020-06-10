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Румунія запровадила 14-денний карантин для мандрівників з України

Водночас тим, хто планує залишатися в Румунії менше трьох днів та має негативний тест на COVID-19, зроблений упродовж 48 годин до в’їзду в країну, не потрібно буде йти на карантин
Мандрівники, які приїжджатимуть до Румунії з країн з високим рівнем зараження COVID-19, зокрема України, матимуть піти на обов’язковий 14-денний карантин.
Румунія запровадила 14-денний карантин для мандрівників з України Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Romania Insider. 

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) затвердив нові обмеження у понеділок, 5 жовтня. Нові правила набудуть чинності з середи, 7 жовтня.

Повний перелік країн, щодо яких запроваджено обмеження, доступний за посиланням

"Нові правила, прийняті CNSU, передбачають, що кожен, хто приїздить до Румунії з таких країн, має піти на карантин тривалістю 14 днів. Однак люди, які потрапляють на карантин, матимуть можливість вийти з ізоляції раніше 14 днів, якщо вони отримають негативний тест на COVID-19 на восьмий день карантину та не виявлятимуть симптомів хвороби", - йдеться у повідомленні.

Водночас тим, хто планує залишатися в Румунії менше трьох днів та має негативний тест на COVID-19, зроблений упродовж 48 годин до в’їзду в країну, не потрібно буде йти на карантин.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 жовтня у світі зафіксовано 35 701 674 випадки коронавірусу, зокрема 1 045 953 летальні випадки та 26 870 533 випадки одужання.

Нагадаємо, що 6 жовтня (станом на 9:00) в Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав.

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06 10 2020 17:42
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