Румунія запровадила 14-денний карантин для мандрівників з України
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Romania Insider.
Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) затвердив нові обмеження у понеділок, 5 жовтня. Нові правила набудуть чинності з середи, 7 жовтня.
Повний перелік країн, щодо яких запроваджено обмеження, доступний за посиланням.
"Нові правила, прийняті CNSU, передбачають, що кожен, хто приїздить до Румунії з таких країн, має піти на карантин тривалістю 14 днів. Однак люди, які потрапляють на карантин, матимуть можливість вийти з ізоляції раніше 14 днів, якщо вони отримають негативний тест на COVID-19 на восьмий день карантину та не виявлятимуть симптомів хвороби", - йдеться у повідомленні.
Водночас тим, хто планує залишатися в Румунії менше трьох днів та має негативний тест на COVID-19, зроблений упродовж 48 годин до в’їзду в країну, не потрібно буде йти на карантин.
Як повідомлялося, станом на ранок 6 жовтня у світі зафіксовано 35 701 674 випадки коронавірусу, зокрема 1 045 953 летальні випадки та 26 870 533 випадки одужання.
Нагадаємо, що 6 жовтня (станом на 9:00) в Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав.
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