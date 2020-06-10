В Україні зафіксовано 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

6 жовтня (станом на 9:00) в Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл - 6930;

Волинська обл - 8880;

Дніпропетровська обл - 7372;

Донецька обл - 4561;

Житомирська обл - 7070;

Закарпатська обл - 10317;

Запорізька обл - 4746;

Івано-Франківська обл - 14451;

Кіровоградська обл - 1194;

м. Київ - 25091;

Київська обл - 10099;

Львівська обл - 21494;

Луганська обл - 1333;

Миколаївська обл - 3894;

Одеська обл - 15021;

Полтавська обл - 3270;

Рівненська обл - 13374;

Сумська обл - 5676;

Тернопільська обл - 14610;

Харківська обл - 21451;

Херсонська обл - 1544;

Хмельницька обл - 7263;

Чернівецька обл - 15444;

Черкаська обл - 4678;

Чернігівська обл - 4812;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 жовтня до Центру надійшло 4 665 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 301 761 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що Україна повернеться до суворіших карантинних обмежень при погіршенні ситуації з COVID-19