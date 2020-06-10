В Україні зафіксовано 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл - 6930;
Волинська обл - 8880;
Дніпропетровська обл - 7372;
Донецька обл - 4561;
Житомирська обл - 7070;
Закарпатська обл - 10317;
Запорізька обл - 4746;
Івано-Франківська обл - 14451;
Кіровоградська обл - 1194;
м. Київ - 25091;
Київська обл - 10099;
Львівська обл - 21494;
Луганська обл - 1333;
Миколаївська обл - 3894;
Одеська обл - 15021;
Полтавська обл - 3270;
Рівненська обл - 13374;
Сумська обл - 5676;
Тернопільська обл - 14610;
Харківська обл - 21451;
Херсонська обл - 1544;
Хмельницька обл - 7263;
Чернівецька обл - 15444;
Черкаська обл - 4678;
Чернігівська обл - 4812;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 жовтня до Центру надійшло 4 665 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 301 761 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Україна повернеться до суворіших карантинних обмежень при погіршенні ситуації з COVID-19
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