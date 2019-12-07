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Румунка Ковеші залишилася єдиною кандидаткою на посаду прокурора ЄС

Кандидатуру Ковеші, проти якої виступає румунський уряд, підтримав Європарламент, в той час як Рада ЄС підтримувала французького кандидата
Румунка Лаура Ковеші, ймовірно, стане першим керівником нової прокуратури ЄС після того, як вона залишилася єдиним кандидатом на посаду.
Румунка Ковеші залишилася єдиною кандидаткою на посаду прокурора ЄС Фото з вільних джерел

Єдиний суперник Ковеші, француз Жан-Франсуа Бонерт, вийшов з конкурсу після того, як був призначений на іншу посаду у Франції, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euobserver.

Кандидатуру Ковеші, проти якої виступає румунський уряд, підтримав Європарламент, в той час як Рада ЄС підтримувала французького кандидата.

Поки невідомо, як вирішиться ситуація, адже за правилами Ради кандидатів має бути двоє.

Призначення Ковеші намагається заблокувати румунський уряд, який минулого року вже домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.

Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти чинної румунської влади.

Нагадаємо, що результати другого туру голосування під час пленарного засідання у Страсбурзі оголосив чинний президент Європарламенту Антоніо Таяні.

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12 07 2019 19:19
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