Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Румунська Церква назвала умови визнання ПЦУ

Серед умов - скликати Синаксис і консультуватися з румунськими парафіями
Румунська Праволавна Церква може визнати ПЦУ в обмін на гарантії прав і свобод румуномовних церковних громад на Буковині, які зараз перебувають у віданні УПЦ МП.
Румунська Церква назвала умови визнання ПЦУ Фото: basilica.ro

"Для прийняття конкретного і правильного рішення на найближчій сесії Синоду пріоритет буде віддано тому, що в Україні нараховується 127 румунських православних парафій, особливо у районі Північної Буковини, у віданні Української Православної Церкви Московського Патріархату", - повідомила  прес-служба Румунської патріархії.

Необхідно провести реальні консультації з цими румунськими православними, які стурбовані збереженням своєї етнічної та мовної ідентичності, вважають  в Румунії.

Румунська патріархія хоче отримати письмові запевнення від церковних і державних органів України в тому, що етнічна і мовна ідентичність цих румунів буде поважатися, і що ці румунські православні матимуть можливість об'єднатися в румунський православний вікаріат у складі ПЦУ і розвивати духовні стосунки з Румунським Патріархатом.

Було відзначено, що український православний вікаріат діє в Румунії з 1990 року.

Нагадаємо, що близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2019 09:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.