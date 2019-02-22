Румунська Церква назвала умови визнання ПЦУ

Румунська Праволавна Церква може визнати ПЦУ в обмін на гарантії прав і свобод румуномовних церковних громад на Буковині, які зараз перебувають у віданні УПЦ МП.

"Для прийняття конкретного і правильного рішення на найближчій сесії Синоду пріоритет буде віддано тому, що в Україні нараховується 127 румунських православних парафій, особливо у районі Північної Буковини, у віданні Української Православної Церкви Московського Патріархату", - повідомила прес-служба Румунської патріархії.

Необхідно провести реальні консультації з цими румунськими православними, які стурбовані збереженням своєї етнічної та мовної ідентичності, вважають в Румунії.

Румунська патріархія хоче отримати письмові запевнення від церковних і державних органів України в тому, що етнічна і мовна ідентичність цих румунів буде поважатися, і що ці румунські православні матимуть можливість об'єднатися в румунський православний вікаріат у складі ПЦУ і розвивати духовні стосунки з Румунським Патріархатом.

Було відзначено, що український православний вікаріат діє в Румунії з 1990 року.