Румунська Церква назвала умови визнання ПЦУ
"Для прийняття конкретного і правильного рішення на найближчій сесії Синоду пріоритет буде віддано тому, що в Україні нараховується 127 румунських православних парафій, особливо у районі Північної Буковини, у віданні Української Православної Церкви Московського Патріархату", - повідомила прес-служба Румунської патріархії.
Необхідно провести реальні консультації з цими румунськими православними, які стурбовані збереженням своєї етнічної та мовної ідентичності, вважають в Румунії.
Румунська патріархія хоче отримати письмові запевнення від церковних і державних органів України в тому, що етнічна і мовна ідентичність цих румунів буде поважатися, і що ці румунські православні матимуть можливість об'єднатися в румунський православний вікаріат у складі ПЦУ і розвивати духовні стосунки з Румунським Патріархатом.
Було відзначено, що український православний вікаріат діє в Румунії з 1990 року.
Нагадаємо, що близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.
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