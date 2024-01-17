Румунські фермери блокують КПП попри угоду з урядом

Фермери з Румунії не припинили блокування руху фур через пункти пропуску "Сірет" і "Вікову-де-Сус" на українському кордоні.

Про це розказав помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, передає Укрінформ.

"Біля пункту пропуску "Сірет" блокування вантажівок триває уже третю добу поспіль, а цієї ночі блокування руху вантажівок не припинялося і в пункті пропуску "Вікову-де-Сус", - заявив Заруднєв.

Він додав, що буквально годинку тому з румунського боку пропустили до нас першу партію із 10 вантажних автомобілів. На виїзд з України поки вантажівки не оформляють через блокування.

За словами помічник начальника, станом на 12:30 у "живій" черзі на виїзд з України біля пункту пропуску "Красноїльськ", який напроти "Вікову-де-Сус", стоїть близько 60 вантажних автомобілів, а в електронній черзі на виїзд з України через "Порубне", що напроти "Сірет", вже зареєструвалися понад 1100 вантажівок.

Вчора стало відомо, що уряд Румунії досяг домовленості з фермерами щодо деяких вимог після тижня протестів.