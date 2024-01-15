Румунські фермери заблокували другий КПП на кордоні з Україною

Фермери знову заблокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску "Сірет" і почалося блокування пункту "Вікову-де-Сус".

Про це Державна прикордонна служба України повідомила на Facebook-сторінці.

В ДПСУ заявляють, що блокування руху вантажівок у напрямку "Сірет" фермери поновили сьогодні в обід.

Заблокований рух лише для фур, а оформлення інших видів транспорту і пішоходів в обох пунктах пропуску здійснюється встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

Пункт пропуску "Сірет" розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне", "Вікову-де-Сус" – навпроти "Красноїльська".

Вчора зранку фермери з Румунії розблокували кордон, але вже після обіду стало відомо, що румунські фермери знову заблокували український кордон.