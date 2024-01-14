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Румунські фермери знову заблокували український кордон

14 січня 2024, 16:57
Румунські фермери знову заблокували український кордон
КПП "Майорск" Фото: podrobnosti.ua
Фермери з Румунії сьогодні в обід знову заблокували пункт пропуску Сірет на кордоні з Україною.

Про це Державна прикордонна служби України написала в Telegram-каналі

"Близько 14:00 представники прикордонної поліції Румунії повідомили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажів у напрямку пункту пропуску Сірет", - йдеться в дописі. 

Румунський КПП знаходиться навпроти українського пункту пропуску Порубне, який розташований у Чернівецькій області.

"Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", - написали прикордонники.

Вчора Румунія заблокувала КПП, але вже зранку стало відомо, в Румунії припинили блокаду кордону з Україною.

 

РумуніяблокадаКПП

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