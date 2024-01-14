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В Румунії припинили блокаду кордону з Україною

14 січня 2024, 09:06
В Румунії припинили блокаду кордону з Україною
Фото: rbc.ua
Фермери з румунії припинили блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Україною, яке почали в суботу.

Про це Державна прикордонна служба України написала в Telegram-каналі.

"Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено.

Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком", - йдеться в дописі. 

Ще вчора ми писали, що Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".

 

блокадаРумуніякордон

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