В Румунії припинили блокаду кордону з Україною
14 січня 2024, 09:06
Фото: rbc.ua
Фермери з румунії припинили блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Україною, яке почали в суботу.
Про це Державна прикордонна служба України написала в Telegram-каналі.
"Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено.
Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком", - йдеться в дописі.
Ще вчора ми писали, що Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".