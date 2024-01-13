Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" – ДПСУ

Причини і тривалість акції невідомі.

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", заблоковано.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках", - сказано в інформації.

Поки що значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не спостерігається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів. Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі.

Нагадаємо, минулого року у Польщі фермери та перевізники заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони не пропускали через кордон українські вантажівки, висуваючи вимоги як до польського, так і українського урядів.

У січні польському уряду вдалося домовитися з фермерами та розблокувати один з пунктів пропуску. Польські перевізники ж продовжують блокування. Разом з тим, минулого року декілька спроб блокування кордону робили й угорські та словацькі протестувальники.