Президент затвердив межі окупованої частини Донбасу, - КАРТА
Указ опублікований на сайті Президента і набув чинності 7 лютого. До цього номінально лінію визначали за Мінськими домовленостями від 12 лютого 2015 року. Але на практиці за ці кілька років лінія розмежування дуже змінилася.
Переговори Нормандської четвірки, або "Мінськ-2", відбулись 11—12 лютого 2015 року. У них брали участь президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін. Зустріч тривала 17 годин. Результатом стала декларація чотирьох президентів і комплекс заходів з виконання Мінських угод. Її підписали учасники Тристоронньої контактної групи: посол ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол РФ в Україні Михайло Зурабов, а також лідери бойовиків Олександр Захарченко та Ігор Плотницький.
Крім відведення техніки, повернення контролю над державним кордоном та інших пунктів, у доповненнях була визначена лінія розмежування — зі списками міст, селищ та їхніми координатами. Як тоді виглядала лінія — на карті позначено синім кольором.
А помаранчевим позначена лінія, яка затверджена в указі Порошенка від 7 лютого 2019 року. В деяких місцях лінії збігаються, а на деяких ділянках помітні зміни: територія в районі Широкіного тепер контролюється Україною, а Дебальцеве — навпаки, бойовиками.
На карті позначені контрольно-пропускні пункти, через які можна виїхати з окупованої території чи в'їхати на неї. Зараз працюють п'ять із них. Один — пішохідний у Станиці Луганській. Ще чотири: "Мар'їнка", "Майорськ", "Гнутове" і "Новотроїцьке" — в Донецькій області. Пункт пропуску "Золоте" закритий з 31 березня 2016 року.
Указу чекали з вересня минулого року, він повинен зробити процедуру голосування для переселенців простішою.
Нагадаємо, що раніше спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
Водночас, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що план спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка щодо врегулювання ситуації на Донбасі не містить принципово нових пропозицій і вимагає подальшої доробки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- ФОТО Лобове зіткнення потягів в Каталонії: більше 100 поранених
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО
- 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт