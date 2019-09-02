Президент затвердив межі окупованої частини Донбасу, - КАРТА

Ось як тепер виглядає лінія розмежування на карті

Президент Петро Порошенко затвердив список міст, сіл та селищ Луганської та Донецької областей, які тимчасово окуповані бойовиками так званих ЛДНР.

Указ опублікований на сайті Президента і набув чинності 7 лютого. До цього номінально лінію визначали за Мінськими домовленостями від 12 лютого 2015 року. Але на практиці за ці кілька років лінія розмежування дуже змінилася.

Переговори Нормандської четвірки, або "Мінськ-2", відбулись 11—12 лютого 2015 року. У них брали участь президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін. Зустріч тривала 17 годин. Результатом стала декларація чотирьох президентів і комплекс заходів з виконання Мінських угод. Її підписали учасники Тристоронньої контактної групи: посол ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол РФ в Україні Михайло Зурабов, а також лідери бойовиків Олександр Захарченко та Ігор Плотницький.

Крім відведення техніки, повернення контролю над державним кордоном та інших пунктів, у доповненнях була визначена лінія розмежування — зі списками міст, селищ та їхніми координатами. Як тоді виглядала лінія — на карті позначено синім кольором.

А помаранчевим позначена лінія, яка затверджена в указі Порошенка від 7 лютого 2019 року. В деяких місцях лінії збігаються, а на деяких ділянках помітні зміни: територія в районі Широкіного тепер контролюється Україною, а Дебальцеве — навпаки, бойовиками.

На карті позначені контрольно-пропускні пункти, через які можна виїхати з окупованої території чи в'їхати на неї. Зараз працюють п'ять із них. Один — пішохідний у Станиці Луганській. Ще чотири: "Мар'їнка", "Майорськ", "Гнутове" і "Новотроїцьке" — в Донецькій області. Пункт пропуску "Золоте" закритий з 31 березня 2016 року.

Указу чекали з вересня минулого року, він повинен зробити процедуру голосування для переселенців простішою.

Нагадаємо, що раніше спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.

Водночас, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що план спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка щодо врегулювання ситуації на Донбасі не містить принципово нових пропозицій і вимагає подальшої доробки.