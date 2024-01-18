Румунські фермери заблокували третій КПП з Україною

Сьогодні вранці Фермери продовжили блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Сірет-Порубне", "Вікову-де-Сус–Красноїльськ" і почали блокаду КПП "Халмеу-Дякове", що на Закарпатті.

Про це офіцер прес-служби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік розказав в інтерв’ю Суспільному.

Станом на ранок 18 січня в електронній черзі на перетин кордону через "Порубне" зареєструвалися 1450 вантажівок, на КПП "Красноїльськ" "жива" черга з 70 авто.

Легкові автомобілі, пасажирські автобуси і пішоходів на кордоні пропускають у звичному режимі.

Пропри те, що вчора уряд Румунії досяг домовленості з фермерами щодо деяких вимог після тижня протестів - блокування все ще продовжується.