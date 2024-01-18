Румунські фермери заблокували третій КПП з Україною
Про це офіцер прес-служби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік розказав в інтерв’ю Суспільному.
Станом на ранок 18 січня в електронній черзі на перетин кордону через "Порубне" зареєструвалися 1450 вантажівок, на КПП "Красноїльськ" "жива" черга з 70 авто.
Легкові автомобілі, пасажирські автобуси і пішоходів на кордоні пропускають у звичному режимі.
Пропри те, що вчора уряд Румунії досяг домовленості з фермерами щодо деяких вимог після тижня протестів - блокування все ще продовжується.