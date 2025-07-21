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ПОЛІТИКА

Румунські та італійські винищувачі піднялися в повітря через російські удари по Україні

21 липня 2025, 11:40
Румунські та італійські винищувачі піднялися в повітря через російські удари по Україні
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
У ході операції, що тривала з 03:30 до 06:00, було виявлено 12 повітряних об’єктів у повітряному просторі України.

У ніч із 20 на 21 липня румунські та італійські винищувачі були підняті в повітря у відповідь на масовані ракетні удари росії по українській території.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Близько 03:00 системи спостереження румунського оборонного відомства зафіксували повітряні цілі над територією України поблизу кордону з Румунією — у районах Марамуреш та Сучава. У зв’язку з цим із 86-ї авіабази Борча злетіли два винищувачі F-16 Повітряних сил Румунії для виконання розвідувальних завдань.

Приблизно о 05:00 до операції долучилися два італійські винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряної поліції з авіабази Міхай Когелнічану в рамках союзницької підтримки НАТО.

У ході операції, що тривала з 03:30 до 06:00, було виявлено 12 повітряних об’єктів у повітряному просторі України. Чотири з них ненадовго перетнули повітряний простір Румунії в районах населених пунктів Сігету-Мармацієй та Вікову-де-Сус.

"Ці об'єкти не становили реальної загрози національній безпеці, життю громадян чи майну на території Румунії", — йдеться в офіційній заяві.

За інформацією української сторони, у відповідь на удари по аеродромній інфраструктурі, було проведено розосередження військової авіації із західних регіонів України.

Після завершення місій румунські F-16 повернулися на базу в Борча близько 06:00, а італійські Typhoon приземлилися на базі Міхай Когелнічану близько 07:00.

Нагадаємо, 21 липня росія здійснила масштабну ракетну атаку з використанням ударних дронів типу "шахед" по Івано-Франківську та Києву.

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