Румунські законодавці остаточно ухвалили передачу Україні ЗРК Patriot – Reuters

Раніше рішення схвалили обидві палати парламенту Румунії.

Сьогодні, 3 вересня, Нижня палата парламенту Румунії, Палата депутатів ухвалила законопроєкт про передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Після того, як законопроєкт про передання Україні системи Patriot схвалили обидві палати парламенту Румунії і тепер його має підписати президент Клаус Йоганніс, щоб він набув чинності.

Бухарест вирішив передати Україні свою систему Patriot ще в червні, проте лише минулого тижня Міноборони Румунії направило на ознайомлення парламенту законопроєкт, який уряд схвалив раніше в понеділок.

Вчора Сенат Румунії схвалив законопроєкт про передання Україні Patriot.