Румунські законодавці остаточно ухвалили передачу Україні ЗРК Patriot – Reuters
Сьогодні, 3 вересня, Нижня палата парламенту Румунії, Палата депутатів ухвалила законопроєкт про передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Після того, як законопроєкт про передання Україні системи Patriot схвалили обидві палати парламенту Румунії і тепер його має підписати президент Клаус Йоганніс, щоб він набув чинності.
Бухарест вирішив передати Україні свою систему Patriot ще в червні, проте лише минулого тижня Міноборони Румунії направило на ознайомлення парламенту законопроєкт, який уряд схвалив раніше в понеділок.
Вчора Сенат Румунії схвалив законопроєкт про передання Україні Patriot.