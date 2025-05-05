Румунський прем'єр подав у відставку
Премʼєр-міністр Румунії і лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку оголосив про відставку на тлі провальних результатів першого туру виборів президента для очолюваної ним коаліції.
Про це повідомляє G4Media.ro.
Після засідання керівництва Соціал-демократичної партії Румунії Чолаку оголосив, що ввечері 5 травня подасть у відставку з посади прем'єр-міністра.
В обід стало відомо, що Прем'єр Румунії розглядає можливість відставки після провальних виборів.