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Румунський прем'єр запросив Нетаньягу до Бухареста попри ордер МКС

20 січня 2025, 14:26
Румунський прем'єр запросив Нетаньягу до Бухареста попри ордер МКС
Фото: cotidianul.ro
Торік Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Румунія може проігнорувати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про це прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Румунію та Ізраїль пов'язують відносини стратегічної важливості, а солідарність є частиною наших зв'язків. Ми продовжимо наші спільні зусилля з просування миру і безпеки та реалізації різних економічних і безпекових проєктів, про які я домовився з прем'єр-міністром Нетаньягу", - йдеться в дописі. 

Румунія та Ізраїль працюють над підготовкою спільного засідання урядів, на яке Чолаку запросив Нетаньгу. 

У пості румунський політик не згадав про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу за злочини, скоєні в Газі.

Румунія є однією зі 125 країн, що підписали Римський статут Міжнародного кримінального суду, тому зобов’язана арештувати Нетаньягу, якщо він опиниться на території держави.

Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) відхилив скарги Ізраїлю на юрисдикцію суду щодо ситуації в Палестині та видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

 

РумуніяМКСБіньямін Нетаньягу

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