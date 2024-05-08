Румунський президент готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що він відкритий для обговорення відправки ракетної системи Patriot в Україну.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Йоганніс після зустрічі з американським президентом Джо Байденом сказав, що протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надати Patriot Україні.

"Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони, - заявив президент Румунії.

Вчора президент США Джо Байден прийняв президента Румунії Клауса Йоханніса. Зустріч в Овальному кабінеті мала відзначити 20 років членства Румунії в НАТО.

Байден сказав, що румунські та американські війська воювали та тренувалися пліч-о-пліч і похвалив Румунію за те, що вона "активізувалася" для допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

"Сполучені Штати готові підтримувати вас", - сказав Байден Йоганнісу.

Румунський лідер подякував Байдену за прийом і назвав НАТО "наріжним каменем нашого демократичного способу життя". Він додав, що має намір досягти прогресу в скасуванні віз для румунських мандрівників до США.

За його словами, найважливішою темою є "знайти спосіб відновити мир" у Європі та гарантувати, що російський диктатор путін не переможе.