Румунський проросійський політик Джорджеску йде з політики

На останніх виборах президента він зайняв друге місце.

Скандальний ультраправий політик Келін Джорджеску оголосив, що відходить від політичного життя і вирішив зберегти "нейтральну і рівновіддалену позицію, без політичної приналежності".

Про це повідомляє портал Digi24.

"Світ втомився від конфліктів, воєн, поспіху, насильства і надлишку політики. У Румунії перебільшена політична боротьба призвела до деполітизації. Коли увага людей зосереджена на політичній боротьбі, яка не має відношення до добробуту суспільства, це означає, що люди професій, які мають важливе значення для добробуту країни, залишаються на узбіччі. Таким чином, країна бідніє. Професіоналізм будує країну, а політика її послаблює. Сьогодні політика, здається, заповнила весь простір", – заявив Джорджеску у відеозверненні.

Екскандидат у президенти заявив, що відтепер він вирішив бути "пасивним спостерігачем громадського і суспільного життя". Він хоче зосередити свою увагу та енергію на своїй родині.

Джорджеску подякував тим, хто його підтримував і тим, хто був проти нього, а також додав, що його вихід з політичного процесу є особистим вибором.

"Вибори 2025 року на посаду президента Румунії завершилися. Разом з цим, я вирішив припинити свою активну участь у політичному процесі, вважаючи, що цей етап сувереністичного руху завершився з моєї точки зору. Хочу підкреслити, що цей вибір є особистим і не передбачає жодного осуду тих, хто продовжує підтримувати цю справу", – зазначив проросійський політик.

За його словами, він не приєднається до жодної партії і не буде створювати нову і що залишиться "поза будь-якою партійною структурою".

Нещодавно в Румунії проросійський кандидат перемагає в першому турі президентських виборів.