Рябошапка: МВФ погодили законопроект про незаконне збагачення

Розробники законопроекту спілкувалися з вітчизняними і зарубіжними експертами, зокрема, американськими прокурорами, які мають практичний досвід застосування аналогічних правових норм, і їхні поради лягли в основу президентського законопроекту.

"Ми дуже довго відшліфорували редакцію статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, з експертами Міжнародного валютного фонду, ви самі розумієте, чому. Оскільки у разі можливих зауважень з боку цієї міжнародної інституції ми могли б мати у майбутньому дуже гострі дискусії з МВФ, і це могло б призвести до певних складнощів у діалозі з МВФ у частині, яка стосується фінансової допомоги. Ми ці питання всі зняли, врешті-решт, у нас є підтримка як вітчизняних, так і міжнародних експертів, і після цього Президент вніс цей законопроект до парламенту", - заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, йдеться в "Укрінформ".

Нагадаємо, напередодні Зеленський вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення.

Законопроект "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" 3 червня зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Проект передбачає доповнення Кримінального Кодексу статтею 368-5, згідно з якою незаконне збагачення карається "позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

Зеленський пропонує карати держслужбовців за активи, вартість яких перевищує дохід на більш як 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі – 204 тисячі гривень).

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