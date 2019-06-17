Ryanair почав польоти з Харкова у Краків

"Краків, зустрічай! Сьогодні авіакомпанія Ryanair і харківський аеропорт ознаменували старт першого прямого рейсу Харків-Краків"

Відбувся перший рейс літака компанії Ryanair з Харкова у Краків (Польща).

"Краків, зустрічай! Сьогодні авіакомпанія Ryanair і харківський аеропорт ознаменували старт першого прямого рейсу Харків-Краків", - повідомляє у Facebook прес-служба Міжнародного аеропорту "Харків".

Рейси Ryanair Харків-Краків будуть здійснюватися два рази на тиждень, по понеділках і п'ятницях. Вартість квитків - від 19,57 євро в одну сторону.

Нагадаємо, що на початку року компанії-лоукостери Ryanair та Wizz Air збільшили збір за провезення малого багажу вагою до 10 кг, який ввели після зміни правил перевезення ручної поклажі.