Європейські авіакомпанії кожного року платять за забруднення повітря близько 800 мільйонів євро

Ірландська компанія-лоукостер Ryanair потрапила до десятки компаній, які найбільше забруднюють повітря у Європі. Інші дев'ять позицій у списку зайняли вугільні теплоелектростанції.

Викиди парникових газів Ryanair у 2018 році склали 9,9 мегатонни. Цей показник на 6,9% вищий, ніж у 2017, і на 49% вищий, ніж п’ять років тому, повідомляє "Громадське".

Сама компанія-лоукостер заперечує інформацію про високий рівень забруднення. Там запевняють, що мають найменші викиди вуглецю на кілометр шляху у порівнянні з будь-якою іншою компанією.

Найбільшим забруднювачем повітря стала ТЕС у польському Белхатуві, яка є найбільшою тепловою електростанцією на Європейському континенті та найбільшою у світі електростанцією, що працює на бурому вугіллі. Щорічно вона виробляє 38 мегатонн викидів.

Рейтинг складали на основі щорічних звітів Європейської Комісії про викиди парникових газів серед європейських компаній.

Європейські авіакомпанії кожного року платять за забруднення повітря близько 800 мільйонів євро.

На частку авіації припадає близько 3% викидів парникових газів у Європі. Експерти прогнозують, що до 2050 року рівень викидів може сягнути 700%, коли сектор зросте.

Нагадаємо, що італійське антимонопольне відомство AGCM оштрафувало лоукостери Ryanair і Wizz Air на чотири мільйони євро з-за правил перевезення ручної поклажі, що були введені в минулому році.