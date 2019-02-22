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Лоукостери Ryanair і Wizz Air заплатять багатомільйонний штраф через правила перевезення ручної поклажі

Незаконні правила були введені обома компаніями 1 листопада 2018 року
Італійське антимонопольне відомство AGCM оштрафувало лоукостери Ryanair і Wizz Air на чотири мільйони євро з-за правил перевезення ручної поклажі, що були введені в минулому році.
Лоукостери Ryanair і Wizz Air заплатять багатомільйонний штраф через правила перевезення ручної поклажі Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

"Внесені правила перевезення ручної поклажі є несправедливими, оскільки вводять в оману клієнтів щодо фактичної ціни квитка. Згідно правил повітряного перевезення, "велика ручна поклажа" повинна входити у вартість перельоту", -  йдеться на сайті регулятора.

Незаконні правила були введені обома компаніями 1 листопада 2018 року, уточнили в регуляторі.

"Компанії дозволили брати з собою тільки одну маленьку сумку, яка може розміститися під сидінням. Місця, призначені для ручної поклажі, використовувалися для надання окремої, платної послуги", - підкреслюється в повідомленні.

Тепер Ryanair повинні будуть виплатити €3 млн, а Wizz Air €1 млн.

Додамо, компанії-лоукостери Ryanair та Wizz Air збільшили збір за провезення малого багажу вагою до 10 кг, який ввели після зміни правил перевезення ручної поклажі.

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22 02 2019 14:12
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