Лоукостери Ryanair і Wizz Air заплатять багатомільйонний штраф через правила перевезення ручної поклажі Незаконні правила були введені обома компаніями 1 листопада 2018 року

Італійське антимонопольне відомство AGCM оштрафувало лоукостери Ryanair і Wizz Air на чотири мільйони євро з-за правил перевезення ручної поклажі, що були введені в минулому році.

Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

"Внесені правила перевезення ручної поклажі є несправедливими, оскільки вводять в оману клієнтів щодо фактичної ціни квитка. Згідно правил повітряного перевезення, "велика ручна поклажа" повинна входити у вартість перельоту", - йдеться на сайті регулятора. Незаконні правила були введені обома компаніями 1 листопада 2018 року, уточнили в регуляторі. "Компанії дозволили брати з собою тільки одну маленьку сумку, яка може розміститися під сидінням. Місця, призначені для ручної поклажі, використовувалися для надання окремої, платної послуги", - підкреслюється в повідомленні. Тепер Ryanair повинні будуть виплатити €3 млн, а Wizz Air €1 млн. Додамо, компанії-лоукостери Ryanair та Wizz Air збільшили збір за провезення малого багажу вагою до 10 кг, який ввели після зміни правил перевезення ручної поклажі. ,

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію