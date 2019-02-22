Лоукостери Ryanair і Wizz Air заплатять багатомільйонний штраф через правила перевезення ручної поклажі
"Внесені правила перевезення ручної поклажі є несправедливими, оскільки вводять в оману клієнтів щодо фактичної ціни квитка. Згідно правил повітряного перевезення, "велика ручна поклажа" повинна входити у вартість перельоту", - йдеться на сайті регулятора.
Незаконні правила були введені обома компаніями 1 листопада 2018 року, уточнили в регуляторі.
"Компанії дозволили брати з собою тільки одну маленьку сумку, яка може розміститися під сидінням. Місця, призначені для ручної поклажі, використовувалися для надання окремої, платної послуги", - підкреслюється в повідомленні.
Тепер Ryanair повинні будуть виплатити €3 млн, а Wizz Air €1 млн.
Додамо, компанії-лоукостери Ryanair та Wizz Air збільшили збір за провезення малого багажу вагою до 10 кг, який ввели після зміни правил перевезення ручної поклажі.
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