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ПОЛІТИКА

Орбан вимагає від спонсорів війни в Україні покрити штраф ЄС за міграційні порушення

21 червня 2024, 17:38
Орбан вимагає від спонсорів війни в Україні покрити штраф ЄС за міграційні порушення
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Суд постановив, що Угорщина незаконно затримувала шукачів притулку і депортувала людей без дотримання належної процедури.

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що планує змусити установи, які він вважає "спонсорами війни в Україні", покрити витрати на штраф, який Європейський Союз наклав на Угорщину за недотримання політики надання притулку.

Відповідну заяву він зробив під час візиту до Берліна в п'ятницю, повідомляє Bloomberg.

Європейський суд наклав на Угорщину штраф у розмірі 200 мільйонів євро плюс додатково 1 мільйон євро щоденного штрафу за свідоме ігнорування правил ЄС щодо поводження з громадянами третіх країн, які шукають притулку в країні.

Суд постановив, що Угорщина незаконно затримувала шукачів притулку і депортувала людей без дотримання належної процедури.

Виступаючи в Берліні під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Орбан заявив, що його урядовці працюють над законодавством, яке дозволить накладати штраф на "спекулянтів", які "наживаються" на війні в Україні або надають позики для її фінансування, а також на тих, хто наживається на міграції.

Цю ж тезу Орбан повторив в інтерв’ю угорському державному радіо.

"Цей штраф ляже на плечі тих, хто наживається на міграції та війні...Ми досить сильні, щоб гарантувати, що жоден мігрант не потрапить до нашої країни", – сказав угорський прем'єр.

Угорщинавійна в Україніспонсор війни

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