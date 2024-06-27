Як правильно зробити перенесення сайту на новий хостинг

Перенесення сайту на новий хостинг https://tuthost.ua/uk/hosting/site-transfer/ може здатися складним завданням, особливо якщо ви робите це вперше. Однак, маючи детальний план, цей процес можна зробити максимально простим та безболісним. Тому розглянемо його більш детально.

Підготовка до перенесення на новий хостинг

Перш ніж почати перенесення сайту, важливо зробити декілька підготовчих кроків:

Виберіть нового хостинг-провайдера. Визначте час для перенесення. Перевірте сумісність вашого сайту з новим хостингом. Підготуйте свій сайт (переконайтеся, що всі дані на вашому сайті актуальні, видаліть застарілі файли та бази даних). Створіть повну резервну копію сайту. Ознайомтеся з інструкціями на новому хостингу щодо перенесення сайтів.

Підготовка — ключ до успішного перенесення вашого сайту. Не ігноруйте цей етап, щоб уникнути неприємностей і зайвої витрати часу.

Етапи перенесення сайту на інший хостинг

Перенесення сайту на інший хостинг включає наступні етапи.

Зробіть резервну копію вашого сайту

Резервна копія — це перший і один з найважливіших кроків у процесі перенесення на новий хостинг. Більшість хостингових панелей надають доступ до phpMyAdmin для управління базами даних MySQL. Зайдіть у phpMyAdmin, виберіть потрібну базу даних, перейдіть на вкладку «Експорт» та запустіть процес експортування бази даних. Виберіть метод «Швидкий» або «Повний» (якщо вам потрібно більше опцій) та формат файлу (зазвичай SQL), після чого натисніть «Виконати», щоб завантажити копію бази даних.

Створення резервної копії — це ваша страховка у випадку будь-яких несподіванок під час або після перенесення сайту.

Завантажте файли сайту зі старого хостингу

Для завантаження файлів сайту зі старого хостингу вам знадобиться FTP-клієнт, такий як FileZilla, Cyberduck чи WinSCP. Далі потрібно виконати наступні кроки:

Отримайте FTP-доступ до старого хостингу. Ця інформація включає ім'я хоста (або IP-адресу), ім'я користувача FTP та пароль. Ви можете знайти цю інформацію у панелі керування вашого старого хостингу або звернувшись до служби підтримки. Встановіть з'єднання через FTP-клієнт. Відкрийте ваш FTP-клієнт і введіть ім'я хоста, ім'я користувача та пароль. Після введення даних натисніть "Підключити" для встановлення з'єднання з сервером старого хостингу. Завантажте файли сайту. Коли з'єднання буде встановлене, ви побачите файлову структуру вашого сайту на сервері. Знайдіть кореневу директорію вашого сайту. Вона може мати назву public_html, www, або ім’я вашого домену. Виділіть всі файли та папки в цій директорії і скопіюйте їх на ваш комп'ютер.

Після успішного завантаження файлів ви готові до наступного кроку — перенесення файлів на новий хостинг.

Перенесіть файли вашого сайту на новий хостинг

Перенесення файлів на новий хостинг можна здійснити за допомогою наступних кроків:

Отримайте доступ до нового хостингу через FTP. Цю інформацію можна знайти в панелі керування хостингу або отримати від служби підтримки. Встановіть з'єднання з новим хостингом. Відкрийте ваш FTP-клієнт і налаштуйте нове з'єднання, використовуючи отримані деталі. Після введення необхідної інформації натисніть "Підключити". Перенесіть файли на сервер нового хостингу. Після встановлення з'єднання ви побачите файлову систему вашого нового хостингу. Знайдіть кореневу директорію та перенесіть файли сайту з локальної папки на вашому комп'ютері до відповідної директорії на сервері нового хостингу.

Після успішного перенесення файлів сайту на новий хостинг вам потрібно буде імпортувати базу даних.

Імпорт бази даних на новий хостинг

Для імпорту бази даних вам потрібно виконати наступні кроки:

Створіть нову базу даних на новому хостингу. Зайдіть до панелі управління, знайдіть розділ для управління базами даних (наприклад, "MySQL Databases" у cPanel) та створіть нову базу даних, обравши для неї назву. Імпортуйте базу даних через phpMyAdmin. Зайдіть до phpMyAdmin через панель управління, виберіть створену базу даних зі списку зліва та перейдіть на вкладку «Імпорт» у верхній частині екрана. Натисніть кнопку «Вибрати файл» та виберіть файл резервної копії вашої бази даних, після чого натисніть на кнопку «Виконати», щоб розпочати процес імпорту.

Наступним кроком буде перевірка налаштувань та роботи сайту на новому сервісі.

Перевіряємо налаштування нового хостингу

Щоб перевірити налаштування нового хостингу, вам потрібно:

Перевірити конфігураційні файли. Переконайтеся, що конфігураційні файли вашого сайту (ім'я бази даних, ім'я користувача бази даних, пароль, і адресу сервера бази даних) оновлені з актуальними даними для з'єднання з базою даних. Протестувати PHP та інші сервіси. Створіть простий тестовий PHP-файл, наприклад info.php, з наступним вмістом: <?php phpinfo(); ?>. Завантажте цей файл на сервер і відкрийте його у веб-браузері за допомогою URL вашого сайту (наприклад, http://yourdomain.com/info.php). Це відобразить інформацію про конфігурацію PHP на вашому сервері, що допоможе вам переконатися, що всі необхідні модулі та налаштування PHP активовані. Перевірити налаштування файлу .htaccess. Якщо ви використовуєте веб-сервер Apache, переконайтеся, що налаштування у файлі .htaccess сумісні з конфігурацією нового хостингу. Неправильні налаштування можуть призвести до помилок 404 або проблем з перенаправленнями. Переконатися, що SSL-сертифікат встановлений та правильно налаштований для вашого домену. Сучасні браузери попереджають користувачів про небезпечні сайти, тому важливо забезпечити захищене з'єднання через HTTPS.

Після завершення всіх перевірок ваш сайт має бути готовий до повноцінної роботи на новому хостингу.

Перевіряємо роботу сайту на новому хостинг-сервері

Перевірка роботи сайту на новому хостингу є важливим кроком після його перенесення.

Перевірка доступності сторінок. Вручну перейдіть до різних секцій вашого сайту, включаючи головну сторінку, блог тощо. Переконайтеся, що всі сторінки завантажуються без помилок. Функціональне тестування. Відправте тестові запити через форми на сайті, щоб переконатися, що вони працюють належним чином і дані відправляються. Також перевірте внутрішні та зовнішні посилання на сайті. Тестування швидкості. Використовуйте Google PageSpeed Insights, GTmetrix або інші інструменти, щоб перевірити швидкість завантаження сторінок. Сумісність з різними браузерами та пристроями. Перегляньте ваш сайт у різних браузерах та на різних пристроях, щоб переконатися у його коректному відображенні та функціонуванні.

Також переконайтеся, що всі необхідні SEO-налаштування (метатеги, заголовки тощо) збереглися після перенесення.

Перенаправте домен на новий хостинг-сервер

Перенаправлення домену на новий хостинг-сервер вимагає зміни DNS-записів для вашого домену.

Отримайте DNS-сервери від нового хостингу. Зазвичай, це два або більше адрес (наприклад, ns1.example.com та ns2.example.com). Цю інформацію можна знайти у вашому хостинг-акаунті або запитати у служби підтримки. Знайдіть у реєстратора домену налаштування DNS або серверів імен та оновіть DNS-сервери. Видаліть старі записи та введіть DNS-сервери, які вам надав новий хостинг-провайдер.

Зміна DNS-серверів є важливим кроком у процесі перенесення вашого сайту на новий хостинг, тому важливо виконати цей крок уважно.

Які кроки слід виконати після успішного перенесення сайту?

Після успішного перенесення сайту на новий хостинг важливо виконати наступні кроки:

Перевірте всі ключові функції сайту, включаючи форми зворотного зв'язку, реєстрацію/вхід користувачів тощо. Упевніться, що записи DNS правильно оновлені і вказують на ваш новий хостинг. Переконайтеся, що всі URL сайту правильно індексуються та не змінилися після перенесення. Уважно стежте за будь-якими звітами від користувачів про помилки або проблеми на сайті після "переїзду".

Виконання цих кроків може гарантувати, що перехід на новий хостинг пройде гладко, і ваш сайт продовжуватиме працювати ефективно та безпечно.

Успішне перенесення сайту на новий хостинг — процес, що вимагає ретельного планування та уваги до деталей. Від підготовки та збереження резервних копій ваших файлів і бази даних до оновлення DNS записів і проведення всебічної перевірки функціоналу сайту — кожен крок є важливим для забезпечення гладкого переходу.