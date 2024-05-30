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ЄЦБ вперше в історії накладе штрафи на банки за кліматичні проблеми – Bloomberg

30 травня 2024, 13:25
ЄЦБ вперше в історії накладе штрафи на банки за кліматичні проблеми – Bloomberg
Фото: profi-forex.org
Штрафи за день технічно можуть становити до 5% денного доходу.

Про це пише агенція Bloomberg. 

Чотири європейські кредитори можуть отримати штрафи за недотримання термінів, які встановив Європейський центральний банк для оцінки їхньої схильності до кліматичних ризиків. 

"Накладення штрафів досі є надзвичайно жорстким кроком до того, щоб змусити банки підкоритися думці ЄЦБ про те, як їм слід керувати кліматичними ризиками. Рішенню передували роки тиску з боку ЄЦБ", - йдеться в заяів ЄЦБ.

Сума штрафів наразі не відома, але вона може становити до 5% денного доходу. 

Для банку з річним доходом у 10 мільярдів євро - штраф може скласти 1,4 мільйона євро.

Проте хоча фактично накладені штрафи можуть бути набагато меншими.

Банкам, на які були накладені штрафні санкції, нараховують щоденні штрафи доти, поки зберігатимуться  недоліки. Ще можуть бути враховані пом'якшувальні фактори, тобто деякі штрафи можуть бути зменшені або навіть скасовані.

ЄЦБ попереджав, що кредитори недостатньо роблять для того, щоб підготуватися до наслідків екстремальних погодних потрясінь для вартості активів або до ризику того, що клієнти з великим викидом вуглецю можуть збанкрутувати.

 
ЄЦБштрафклімат

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