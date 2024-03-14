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CУСПІЛЬСТВО

В Італії оштрафували TikTok на $11 млн за неналежну перевірку шкідливого контенту

14 березня 2024, 13:18
В Італії оштрафували TikTok на $11 млн за неналежну перевірку шкідливого контенту
TikTok
Регулятор повідомив 14 березня про накладання штрафів на три відділи TikTok на загальну суму 10 млн євро.

Італійський регулятор AGCM оштрафував застосунок TikTok на 10 млн євро за недостатні заходи захисту неповнолітніх від шкідливого для них контенту.

Про це повідомляє Reuters.

Регулятор повідомив 14 березня про накладання штрафів на три відділи TikTok на загальну суму 10 млн євро, вважаючи недостатньою перевірку контенту на те, чи не є він шкідливим для неповнолітніх користувачів. 

"TikTok не вжив адекватних заходів для запобігання поширенню такого контенту і не повністю виконує погоджені ним керівні принципи, запевняючи користувачів, що платформа є безпечною", – йдеться у заяві AGCM.

Президент США Джо Байден заявив, що в разі потрапляння на його стіл закону про можливу заборону соціальної мережі TikTok, він поставить під ним свій підпис.

ІталіяштрафTikTok

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