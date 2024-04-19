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ЄЦБ накаже ще одному банку-гіганту зменшити бізнес в росії – Reuters

19 квітня 2024, 15:54
ЄЦБ накаже ще одному банку-гіганту зменшити бізнес в росії – Reuters
Фото: aval-bank.blogspot.com
Європейський центральний банк має намір наказати італійській групі UniCredit скоротити бізнес в рф.

Про це пише новинна агенція Reuters, посилаючись на два джерела, обізнаних з дискусіями у ЄЦБ, які присвячені обмеженню фінансових зв'язків європейських банків з москвою.

Нові вимоги до другого за величиною європейського банку в росії будуть аналогічні вимогам органу нагляду до Raiffeisen Bank International, найбільшого західного банку в країні.

Лише вчора австрійський Raiffeisen заявив, що ЄЦБ попросить кредитора скоротити кредити клієнтам в росії до 65% порівняно з третім кварталом минулого року та скоротити міжнародні платежі з рф до 2026 року.

Про цей крок має бути оголошено в найближчій перспективі і це стане ударом для банку, який чинить опір тиску з боку міжнародних регуляторів з вимогою розірвати зв'язки з москвою.

Через два роки після вторгнення росії в Україну Raiffeisen залишається найважливішим фінансовим рятувальним колом для мільйонів росіян, які хочуть відправити євро або долари за кордон.

Лише вчора ми повідомили, що ЄЦБ тисне на Raiffeisen, щоб той скоротив активи в росії.

 

ЄЦБUniCreditРосія

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