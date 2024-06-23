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російська уранова "дійна корова" під загрозою, незважаючи на стрибок цін – ЗМІ

23 червня 2024, 17:17
російська уранова
Фото: з вільних джерел
Ціни на уран стрімко зростають через прагнення урядів досягти кліматичних цілей, тоді як нові санкції США проти головного виробника рф можуть підштовхнути Північну Америку до виробництва більшої кількості життєво важливого палива для атомних електростанцій.

Про це йдеться в матеріалі американського журналу Newsweek.

Адміністрація Байдена внесла російський уран до списку санкцій, що розширюється, за вторгнення президента рф Володимира Путіна в Україну 24 лютого 2022 року, що підвищує ставки для США, щоб заповнити прогалину після десятиліть падіння внутрішнього виробництва цього товару.

Генеральний директор канадської компанії NexGen Energy Лі Кюрієр, яка видобуває корисні копалини в Саскачевані, заявив, що США повинні позбутися залежності від Росії у видобутку корисних копалин.

"Для того, щоб США дійсно відмовилися від російського урану, вони повинні мати доступ до безпечних, союзницьких джерел в США і за їх межами", - сказав він. 

Спотова ціна за фунт урану в четвер становила 85,70 доларів, що, хоча і нижче $106, яких вона досягла в січні, але все ще майже втричі вище, ніж $30 за фунт в січні 2021 року.

"Попит абсолютно нееластичний", - сказав генеральний директор Sprott Asset Management Джон Чампалья, яка управляє Sprott Physical Uranium Trust, найбільшим у світі фондом фізичного урану.

"Якщо ви керуєте атомною електростанцією, немає такої ціни, яку б ви не заплатили, щоб забезпечити себе паливом, тому що ви не збираєтеся вимикати машину вартістю 10 мільярдів доларів", - додав він.

Чампалья порівнює нинішній урановий цикл з енергетичною кризою 1970-х років, коли західні уряди вирішили, що не хочуть залежати від милості ОПЕК, і були змушені побудувати більшість атомних електростанцій, що працюють зараз.

Він вважає, що поточна ціна на уран є хорошою для інвестора в компанію, яка намагається перезапустити раніше існуюче виробництво.

"На нашу думку, це недостатня ціна, щоб стимулювати нове виробництво з нуля. Ми вважаємо, що ціни на уран повинні бути в межах 120-150 доларів, щоб дійсно стимулювати це", - додає він. 

За словами Чампалья, під час двох останніх "бичачих" ринків урану в 1970-х і 2000-х роках ціни, скориговані на інфляцію, досягали близько 170 доларів для першого і $200 для другого, згідно з оцінкою Bank of America, зробленою в минулому році.

"Отже, ми маємо прецеденти, коли ціна на уран може явно подвоїтися з сьогоднішнього дня, і ми не здивуємося, якщо це станеться", - сказав директор.

Цього року буде вироблено близько 150 мільйонів фунтів урану, але для 440 реакторів, які зараз працюють у світі, потрібно приблизно 180 мільйонів фунтів на рік - і ця потреба зростатиме ще більше, оскільки в Індії та Китаї будується все більше реакторів, а існуючі реактори продовжують термін експлуатації на 20 років.

"Ринкова ціна починає рухатися в очікуванні цього майбутнього попиту, і це, очевидно, посилає правильні сигнали галузі про те, що вона повинна виробляти більше", - резюмував Чампалья.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), Росія забезпечила 12% урану, що надійшов до США у 2022 році, а інші поставки надійшли з Канади, а також Казахстану через його національного оператора "Казатомпром".

"Без нових проектів реанімація існуючих шахт не зможе задовольнити попит, і російський уран знову буде на порядку денному", - сказав Курієр з NexGen Energy і додав, що проекти з нуля, такі як наш, повинні бути пріоритетними і просунутими, і ми повинні знову відкрити існуючі шахти, які ще не повністю вичерпали свої запаси.

 

 

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