Світ може зіткнутися з дефіцитом урану через зростання ядерної енергетики – FT

05 вересня 2025, 17:21
Фото: з вільних джерел
Всесвітня ядерна асоціація (WNA), члени якої виробляють близько 90% атомної електроенергії поза межами США, попереджає про ризик дефіциту урану на тлі очікування збільшення попиту на нього.

Про це повідомляє Financinal Times.

Згідно з доповіддю асоціації, попит на уран для ядерних реакторів зросте на третину - до 86 000 тонн до 2030 року, і до 150 000 тонн до 2040 року. Разом з тим, експерти очікують, що видобуток на шахтах, які розробляються, скоротиться вдвічі між 2030-м і 2040 роками і закликають шукати нові поклади урану.

"Оскільки існуючі шахти стикаються з виснаженням ресурсів у наступному десятилітті, потреба в нових поставках первинного урану стає ще більш нагальною… Будуть потрібні значні обсяги розвідки, інноваційні технології видобутку, ефективна система видачі дозволів і своєчасні інвестиції", - попереджають в WNA. 

Журналісти додають, що провідні виробники урану, зокрема Казатомпром (Казахстан) і Cameco (Канада), в останні тижні оголосили про скорочення видобутку сировини, що, за словами аналітиків, може підштовхнути ціни вгору.

"Представники галузі, які зібралися на щорічному симпозіумі Всесвітньої ядерної асоціації, заявили, що вирішити проблему дефіциту пропозиції буде непросто", - констатує видання.

Разом з тим, у доповіді WNA зазначається, що до 2040 року потужність атомних блоків у світі зросте до 746 гігаватів, причому більша частина цього приросту буде забезпечена за рахунок нових реакторів у Китаї та Індії.  

"Проте створення нових уранових шахт для задоволення зростаючого попиту складний та тривалий процес. Від відкриття родовища урану до початку видобутку на новій шахті може пройти 10-20 років", - констатують журналісти.

Серйозність ситуації підтверджує старший виконавчий віце-президент французького виробника урану Orano Жак Пейтьє. За його словами, в той час як Orano розширює свої збагачувальні потужності, "більша частина" нових потужностей, які будуть введені в експлуатацію з 2028 року, вже розподілена між клієнтами. 

КитайІндіяУранАтомна енергетика

