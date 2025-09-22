Ціни на нафту зросли через геополітичну напруженість у Європі та на Близькому Сході

Натомість прогнози збільшення видобутку та торгівельні бар’єри стримують подальше зростання цін на нафту.

Ціни на нафту на азіатських біржах підскочили на тлі геополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході. Мова йде, зокрема про дронові провокації рф біля кордонів країн НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи, або 0,54%, до 67,07 долара за барель до 03:17 за Гринвічем, а контракт на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в жовтні коштував 63,02 долара за барель, подорожчавши на 34 центи, або 0,54%.

Контракт WTI на жовтень закінчується в понеділок, а більш активний контракт на листопад подорожчав на 36 центів, або 0,58%, до 62,76 долара за барель.

Натомість прогнози збільшення видобутку та торгівельні бар’єри стримують подальше зростання цін на нафту.

Видання нагадує, що Польща та союзники по НАТО підняли авіацію в суботу 20 вересня, коли три російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії

"Звіти про те, що росія погрожувала Польщі через кордон, які з'явилися у вихідні, нагадали трейдерам про ризики для енергетичної безпеки Європи з північного сходу", - сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

На ринок нафти вплинуло також визнання Палестинської держави чотирма західними країнами. Адже це викликало бурхливу реакцію Ізраїлю і посилило нервозність у ключовому нафтовидобувному регіоні Близького Сходу.

"Збільшення стратегічних запасів, накопичених Китаєм і США, допомогло поглинути надлишок, але додаткові запаси все одно знижують потенціал зростання цін у найближчій перспективі і залишають відкритою можливість їхнього зниження", - заявив Тім Еванс у інформаційному бюлетені Evans on Energy.