рф допоможе Північній Кореї шукати уран для ядерної зброї

27 серпня 2025, 21:33
рф допоможе Північній Кореї шукати уран для ядерної зброї
Фото: з вільних джерел
росія поглиблює співпрацю з КНДР

"Росгеологія" спільно з Іркутським національним дослідницьким технічним університетом запустить програму підвищення кваліфікації для фахівців з Північної Кореї. Курс орієнтований на підготовку геологів у галузі твердих корисних копалин. Проєкт реалізується за підтримки мінприроди рф і федерального агентства з надрокористування.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Перший заступник губернатора Іркутської області Роман Колесов зазначив, що участь фахівців КНДР у програмі може зміцнити співпрацю регіону з Пхеньяном. В рамках навчання слухачі відвідають об'єкти "Урангеологорозвідки" – найбільшої держкомпанії з пошуку урану.
 
Видання пише, що інтерес до такого партнерства збігся з останніми повідомленнями про розвиток ядерної програми Північної Кореї. У червні Bloomberg з посиланням на супутникові знімки повідомляв про будівництво нового об'єкта, який може бути пов'язаний зі збагаченням урану. Експерти з ядерної зброї Джеффрі Льюїс і Сем Лейр відзначали, що розміри центрального залу будівлі ідентичні вже діючим об'єктам в Кангсоні, де розміщені центрифуги для збагачення урану. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросс також підтвердив схожість.
 
Паралельно аналітична служба Конгресу США (CRS) підвищила оцінку ядерного потенціалу Пхеньяна. За даними CRS, Північна Корея накопичила достатньо матеріалів для виробництва до 90 боєголовок, з яких близько 50 вже могли бути зібрані. Для порівняння: у 2023-2024 роках діапазон оцінок становив 20-60 боєголовок.
 
CRS пов'язує стрімкий прогрес КНДР з технічною допомогою росії, яка посилилася в обмін на поставки північнокорейського озброєння та військового персоналу для війни з Україною. За даними розвідки, ця підтримка прискорила як випробування, так і розгортання ядерних систем.
Уранвійна в Україніросія окупанти

