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Ryanair вперше за час пандемії повідомив про прибуток

З липня по вересень авіакомпанія отримала чистий прибуток у розмірі 225 мільйонів євро
Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair вперше за час пандемії повідомила про квартальний прибуток.
Ryanair вперше за час пандемії повідомив про прибуток Фото: Ryanair
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg.
 
З липня по вересень авіакомпанія отримала чистий прибуток у розмірі 225 мільйонів євро.
 
Авіакомпанія зафіксувала прибуток вперше з кінця 2019 року.
 
Керівник Ryanair Майкл О'Лірі назвав решту фінансового року, що триває до кінця березня, складною: "Зима буде важкою".
 
Найбільший європейський лоукост-перевізник використав свою нижчу цінову базу та фінансовий вплив для розширення в регіоні під час пандемії.
 
Хоча потужності перевищать рівень 2019 року наступної весни, це зашкодить прибутковості, оскільки Ryanair витісняє  конкурентів нижчими цінами на квитки.
 
За словами О’Лірі, під час різдвяного сезону кількість бронювань квитків для відвідування друзів та сім’ї має значно збільшитися.
 
Тепер перевізник очікує перевезти до 103 мільйонів пасажирів цього року після того, як раніше прогнозували не більше 100 мільйонів.
 
Загалом же Ryanair очікує повідомити про збитки за весь рік у розмірі від 100 до 200 мільйонів євро.
 
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01 11 2021 15:40
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