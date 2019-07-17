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Ryanair ввів спецтарифи для пасажирів скасованих з Києва рейсів Wizz Air

Пропозиція лоу-коста стосується перельотів з Києва до Берліна, Братислави, Кракова і Варшави, які будуть виконуватися в серпні. Забронювати квитки за спеціальною ціною можна буде до кінця дня 19 липня
Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair ввела спеціальні "рятувальні" ціни на квитки з Києва в одну сторону, щоб допомогти пасажирам скасованих рейсів Wizz Air.
Ryanair ввів спецтарифи для пасажирів скасованих з Києва рейсів Wizz Air

Вартість таких квитків в одну сторону - від 24,99 євро, повідомляє avianews.com.

Пропозиція лоу-коста стосується перельотів з Києва до Берліна, Братислави, Кракова і Варшави, які будуть виконуватися в серпні. Забронювати квитки за спеціальною ціною можна буде до кінця дня 19 липня.

Wizz Air оголосив про скасування частини рейсів з Києва на 17 напрямах, які будуть виконуватися в період з 3 по 20 серпня 2019 року з операційних причин через затримку з поставкою літаків.

Частота польотів буде зменшена на маршрутах з української столиці до Варшави, Будапешта, Меммінгена, Кельна, Біллунна, Берліна, Бремена, Франкфурта, Гамбурга, Дортмунда, Риги, Ганновера, Ларнаки, Кракова, Відня, Братислави і Копенгагена. Всього частота польотів буде скорочена на 24 рейси на тиждень.

Нагадаємо, що Лоукостери Ryanair і Wizz Air отримали багатомільйонний штраф через правила перевезення ручної поклажі.

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17 07 2019 21:18
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