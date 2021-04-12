CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайбільший лоукостер Європи Ryanair у літній навігації 2022 року анонсував запуск двох нових маршрутів із київського аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольму та на грецький острів Корфу (аеропорт Керкіра).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair запустить два нові рейси з Києва
Мінімальні тарифи на рейси у квітні та травні знаходяться на рівні 40-50 євро в один бік з невеликою ручною поклажею
Про це пише Avianews, повідомляє "Європейська правда".
Перший рейс Київ-Стокгольм авіакомпанія виконає 29 березня 2022 року. Вона обслуговуватиме маршрут із частотою двічі на тиждень у вівторки та суботи.
Мінімальні тарифи на рейси у квітні та травні знаходяться на рівні 40-50 євро в один бік з невеликою ручною поклажею.
Ryanair до початку 2020 року вже літав із Києва до Швеції, проте використовував віддалений аеропорт Скавста. На цей раз лоукостер буде використовувати основний аеропорт Арланда, який розташований у 2,5 рази ближче до Стокгольма. Це пов'язано з тим, що авіакомпанія відкрила базу у цих повітряних воротах.
Рейс із Києва на грецький острівний курорт Керкіра Ryanair запустить 7 червня 2022 року з частотою один раз на тиждень по вівторках.
Нагадаємо, Португалія змінила правила в’їзду для мандрівників з України, додавши вимогу про негативний тест на коронавірус.
Уряд Кіпру ухвалив рішення про те, що для в'їзду в країну з 4 грудня всі мандрівники віком від 12 років зобов'язані робити ПЛР-тест на коронавірус.
Франції з 4 грудня вимагатиме ПЛР-тести від всіх мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до ЄС, незалежно від статусу вакцинації.
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04 12 2021 13:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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