Рятувальники радять відмовитися від феєрверків під час Різдвяних свят

Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій

Рятувальники радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків під час Різдвяних свят.

Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Громадське".

Рятувальники нагадали, що 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізували 40-річного мешканця с. Миколаївка Житомирської області. Як з’ясувалося, чоловік запалив салют, проте той різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медзакладу.

"Тож, з метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни", - йдеться у повідомленні.

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