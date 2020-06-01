Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рятувальники радять відмовитися від феєрверків під час Різдвяних свят

Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій
Рятувальники радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків під час Різдвяних свят.
Рятувальники радять відмовитися від феєрверків під час Різдвяних свят Фото: ytimg.com

Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Громадське".

Рятувальники нагадали, що 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізували 40-річного мешканця с. Миколаївка Житомирської області. Як з’ясувалося, чоловік запалив салют, проте той різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медзакладу.

"Тож, з метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Різдво у Києві: Біля Софії знову заборонять рух транспорту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2020 13:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як сільський староста в Дніпропетровській області скористався децентралізацією влади

Як сільський староста в Дніпропетровській області скористався децентралізацією влади

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.