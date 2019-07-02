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Рятувальники вилучили тіло з уламків літака, яким летів футболіст Сала

Французький "Нант", який продав "Кардіффу" гравця, вимагає від валійського клубу 17 млн євро
Рятувальники змогли витягти тіло з уламків літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон, і який впав у Ла-Манш.
Рятувальники вилучили тіло з уламків літака, яким летів футболіст Сала Фото: EPA/UPG

Вилучення тіла було проведено "настільки гідно, наскільки це можливо", і родини загиблих чоловіків постійно інформували про операцію, повідомляє BBC з посиланням на заяву Комісії з розслідування авіаційних подій.

Зазначимо, що за інформацією видання, французький "Нант", який продав "Кардіффу" гравця, вимагає від валійського клубу 17 млн євро.

Нагадаємо, в ніч на 22 січня над Ла-Маншем зазнав аварії приватний літак, на борту якого перебував найдорожчий футболіст в історії "Кардіффа" Еміліано Сала, котрого за два дні до того купили за 15 млн фунтів у французького "Нанта".

Додамо, що в понеділок, 4 лютого, на дні протоки Ла-Манш знайшли уламки легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

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07 02 2019 12:16
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