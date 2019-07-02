Рятувальники вилучили тіло з уламків літака, яким летів футболіст Сала
Вилучення тіла було проведено "настільки гідно, наскільки це можливо", і родини загиблих чоловіків постійно інформували про операцію, повідомляє BBC з посиланням на заяву Комісії з розслідування авіаційних подій.
Зазначимо, що за інформацією видання, французький "Нант", який продав "Кардіффу" гравця, вимагає від валійського клубу 17 млн євро.
Нагадаємо, в ніч на 22 січня над Ла-Маншем зазнав аварії приватний літак, на борту якого перебував найдорожчий футболіст в історії "Кардіффа" Еміліано Сала, котрого за два дні до того купили за 15 млн фунтів у французького "Нанта".
Додамо, що в понеділок, 4 лютого, на дні протоки Ла-Манш знайшли уламки легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.
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