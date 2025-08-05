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ПОЛІТИКА

Рязанський НПЗ зупинив половину потужностей після атаки українських дронів

05 серпня 2025, 09:17
Рязанський НПЗ зупинив половину потужностей після атаки українських дронів
Фото: dilova.com.ua
На Рязанському НПЗ зупинили роботу дві основні нафтопереробні установки CDU-3 та CDU-4 потужністю 8 600 тонни та 1 400 тонни на добу.

Рязанський нафтопереробний завод зупинив половину переробних потужностей з 2 серпня — усе через атаку українського безпілотника минулого тижня.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

Так, за даними агенства, на Рязанському НПЗ зупинили роботу дві основні нафтопереробні установки CDU-3 та CDU-4 потужністю 8 600 тонни та 1 400 тонни на добу.

Зараз Рязанський нафтопереробний завод працює з установкою первинної переробки нафти CDU-6, яка має потужність 23 200 тонни на добу. Це становить близько 48% від загальної потужності.

За даними джерел Reuters, минулого року нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти, виробив 2,3 мільйона тонн автомобільного бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,2 мільйона тонн мазуту та 1,0 мільйона тонн реактивного палива.

Агенство також зазначає, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод "Роснафти", який також постраждав 2 серпня від атаки дронів, зупинив роботу.

 2 серпня Україна атакувала Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи.

Крім того, тоді ж українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області рф. Крім того, уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки.

війнаНПЗатака на рф

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