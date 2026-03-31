Рим не дозволив США використовувати свою авіабазу

В Італії послались на невідповідність планів чинному договору між країнами.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто не дав дозволу США на використання військово-морської авіабази Сігонелла на Сицилії для рейсів на Близький Схід, після того як італійська влада дізналася про плани американських літаків.

Як повідомляє агенція ANSA з посиланням на джерела, відмова Крозетто була озвучена після того, як Італія отримала інформацію про план польоту американських літаків, що передбачав посадки в Сігонеллі та подальші вильоти на Близький Схід.

За словами співрозмовників видання, попереднього запиту на дозвіл або консультацій з італійськими військовими не було. План був повідомлений італійській владі вже після того, як літаки опинилися в повітрі.

Перевірка показала, що це не були звичайні логістичні рейси і вони не підпадали під дію чинного договору між Італією та США про використання баз.

Після початку війни в Ірані прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та міністр оборони Крозетто заявили, що американські бази можуть використовуватися для звичайних операцій за двостороннім договором, але будь-які місії поза цими рамками повинні отримати схвалення парламенту.

Крім того, вчора Іспанія заблокувала польоти США для атак на Іран.