Іспанія блокує польоти США для атак на Іран

Американські літаки змушені змінювати маршрути через рішення Мадрида.

Іспанія заборонила використання свого повітряного простору для американських літаків, задіяних в ударах по Ірану.

Про це заявила міністерка оборони країни Маргарита Роблес, повідомляє Reuters.

За її словами, Мадрид також не дозволяє США використовувати свої військові бази для операцій, пов’язаних із війною.

"Ми не даємо дозволу ані на використання баз, ані на використання повітряного простору для дій, пов’язаних із війною в Ірані", - наголосила Роблес.

Як пише El País із посиланням на військові джерела, це рішення змушує американські літаки змінювати маршрути та оминати Іспанію на шляху до Близького Сходу. Водночас обмеження не поширюються на надзвичайні ситуації.

Міністр економіки Карлос Куерпо заявив, що цей крок відповідає позиції уряду — не брати участі у війні, яку в Мадриді вважають односторонньою і такою, що суперечить міжнародному праву.

Прем’єр-міністр Педро Санчес раніше різко критикував удари США та Ізраїлю по Ірану, називаючи їх безрозсудними та незаконними.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Стармер виключив відправку британських військ в Іран.