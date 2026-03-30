Стармер виключив відправку британських військ в Іран

Великобританія зосередиться на обороні та розблокуванні Ормузької протоки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виключив можливість розміщення британських військ на території Ірану.

Про це пише британська газета The Independent.

"Це не наша війна, і ми не збираємося бути втягнутими", - заявив він.

Стармер підкреслив, що Британія продовжить оборонні заходи та докладатиме зусиль для розблокування Ормузької протоки.

"Наші пілоти вже через кілька годин після початку конфлікту піднялися в повітря, захищаючи життя британців, національні інтереси та союзників у регіоні. Але прямої участі у війні не буде", - додав прем’єр.

У понеділок Стармер проведе зустріч на Даунінг-стріт із керівниками енергетичних компаній і бізнесу, щоб обговорити відновлення роботи Ормузької протоки та економічні наслідки конфлікту.

У вівторок він головуватиме на засіданні комітету COBRA, де розглянуть вплив війни на домогосподарства та бізнес у Великій Британії.