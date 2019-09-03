НОВИНИПрем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте стверджує, що уряд у Римі працює над тим, щоб скасувати дію міжнародних санкцій проти Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рим працює над скасуванням санкцій проти РФ, - прем'єр Італії
За його словами, обмеження проти Росії є неефективними
Джузеппе Конте. Фото: з відкритих джерел
Антиросійські санкції, запроваджені після анексії Криму у 2014 році, не мають бути самоціллю, заявив Конте під час виступу на зовнішньополітичній конференції в Генуї, повідомляє Reuters.
За його словами, обмеження проти Росії є неефективними та завдають збитків італійській економіці.
Нагадаємо, 6 березня Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив запровадження санкцій проти росіян, яких в Євросоюзі вважають причетними до інциденту із захопленням українських суден поблизу Керченської протоки.
Крім того, на півроку буде продовжено персональні санкції проти 163 осіб та 44 юридичних осіб в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.
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09 03 2019 10:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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