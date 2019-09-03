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Рим працює над скасуванням санкцій проти РФ, - прем'єр Італії

За його словами, обмеження проти Росії є неефективними
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте стверджує, що уряд у Римі працює над тим, щоб скасувати дію міжнародних санкцій проти Росії.
Рим працює над скасуванням санкцій проти РФ, - прем Джузеппе Конте. Фото: з відкритих джерел

Антиросійські санкції, запроваджені після анексії Криму у 2014 році, не мають бути самоціллю, заявив Конте під час виступу на зовнішньополітичній конференції в Генуї, повідомляє Reuters.

За його словами, обмеження проти Росії є неефективними та завдають збитків італійській економіці.

Нагадаємо, 6 березня Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив запровадження санкцій проти росіян, яких в Євросоюзі вважають причетними до інциденту із захопленням українських суден поблизу Керченської протоки.

Крім того, на півроку буде продовжено персональні санкції проти 163 осіб та 44 юридичних осіб в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

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09 03 2019 10:02
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