Рим працює над скасуванням санкцій проти РФ, - прем'єр Італії

За його словами, обмеження проти Росії є неефективними

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте стверджує, що уряд у Римі працює над тим, щоб скасувати дію міжнародних санкцій проти Росії.

Антиросійські санкції, запроваджені після анексії Криму у 2014 році, не мають бути самоціллю, заявив Конте під час виступу на зовнішньополітичній конференції в Генуї, повідомляє Reuters.

За його словами, обмеження проти Росії є неефективними та завдають збитків італійській економіці.

Нагадаємо, 6 березня Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив запровадження санкцій проти росіян, яких в Євросоюзі вважають причетними до інциденту із захопленням українських суден поблизу Керченської протоки.

Крім того, на півроку буде продовжено персональні санкції проти 163 осіб та 44 юридичних осіб в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.